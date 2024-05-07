Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Milli Güreşçileri Ziyaret Etti

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, milli güreşçileri Taşoluk'ta Milli takım kampı öncesi ziyaret etti. Ziyarete Taşoluk Belediye Başkanı Bilgin Özen de eşlik etti.

Kasapoğlu ve Erşen, Taşoluk Belediyesi Güreş Salonu'nda antrenman yapan milli güreşçilerle bir araya gelerek sohbet ettiler. Antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kasapoğlu ve Erşen, Sırbistan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası öncesi güreşçilere de başarılar dilediler.

Ziyarette konuşan Kasapoğlu, Taşoluk'un milli güreşçiler yetiştiren bir fabrika olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "Taşoluk'tan birçok milli güreşçi çıktı. Bu bizi gururlandırıyor. Sporcularımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretin ardından Kasapoğlu, Erşen ve Özen, milli güreşçilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. - AFYONKARAHİSAR