Afyonkarahisar Şanlı Spor Kulübü'nden Onur Turan, Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar Şanlı Spor Kulübü'nden Onur Turan, Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Afyonkarahisar Şanlı Spor Kulübü\'nden Onur Turan, Muay Thai Türkiye Şampiyonası\'nda şampiyon oldu

Afyonkarahisar Şanlı Spor Kulübü sporcusu Onur Turan, Antalya'da düzenlenen Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda 51 kg U23 büyükler kategorisinde şampiyonluk elde etti. Bu başarı, Afyonkarahisar spor camiasında büyük sevinçle karşılandı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından tebrik edildi. Şanlı Spor Kulübü'nün Muay Thai branşında önemli başarılara imza attığı ve Türkiye'yi Yunanistan'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda temsil edeceği belirtildi.

24.04.2024 08:30
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Afyonkarahisar Şanlı Spor Kulübünden Onur Turan, 16-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda 51 kg U23 büyükler kategorisinde şampiyonluk kürsüsüne çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Turan'ın bu başarısı, Afyonkarahisar spor camiasında büyük sevinçle karşılandı. Kendisini tebrik eden Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Afyonkarahisarlı sporcularımız her zaman olduğu gibi bu şampiyonada da bizleri gururlandırdı. Başarılarından dolayı Onur Turan'ı ve Şanlı Spor Kulübünü yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kasapoğlu, "Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren ve Muay Thai branşında önemli başarılara imza atan Şanlı Spor Kulübü, milli sporcular yetiştirmesi ve düzenlediği turnuvalarla Muay Thai sporunun gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır. Alınan altın madalyada kulübün başarısını bir kez daha göstermiştir" dedi.

Onur Turan'ın Yunanistan'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Şanlı Spor Kulübü'nden Onur Turan, Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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