Afyonkarahisar TOHM Güreşçileri Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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Afyonkarahisar TOHM Güreşçileri Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi Temsil Edecek

Afyonkarahisar TOHM Güreşçileri Dünya Şampiyonasında Türkiye\'yi Temsil Edecek

Afyonkarahisar Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden yetişen 5 başarılı güreşçi, Avrupa Şampiyonasında elde ettikleri başarılar sonucunda Dünya Güreş Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı ve Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Buğra Kavak, Umut Talha Uslu, Fatih Aydın ve Abdullah Toprak, genç güreşçiler için önemli bir platform olan Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir hazırlık süreci geçirdi.

18.07.2024 13:59
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Afyonkarahisar Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden (TOHM) yetişen 5 başarılı güreşçi Avrupa Şampiyonasında elde ettikleri başarılar neticesinde Dünya Güreş Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı ve Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

19-25 Ağustos tarihlerinde Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek olan U-17 Dünya Şampiyonası, genç güreşçiler için önemli bir platform olacak. Afyonkarahisar TOHM sporcuları arasında 45 kg kategorisinde Buğra Kavak, 65 kg kategorisinde Umut Talha Uslu ve 71 kg kategorisinde Fatih Aydın yer alacak. Bu yetenekli güreşçiler, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir hazırlık süreci geçirdi.

2-8 Eylül tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek olan U-20 Dünya Şampiyonası'nda ise Afyonkarahisar TOHM'dan 65 kg kategorisinde Abdullah Toprak, Türkiye'yi temsil edecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar TOHM Güreşçileri Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

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