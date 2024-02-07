Afyonkarahisarlı Genç Güreşçilerden Büyük Başarı - Son Dakika
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Afyonkarahisarlı Genç Güreşçilerden Büyük Başarı

Afyonkarahisarlı Genç Güreşçilerden Büyük Başarı

Afyonkarahisar Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi sporcuları, Güreş U-20 Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu ve bronz madalya kazandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

07.02.2024 14:46
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Güreş U-20 Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Afyonkarahisar Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi sporcularından Melik Gümüş, Türkiye Şampiyonu, Bekir Keser ve Radihan Mustafa, Alperen Sezer ve Eyüp Çetin Türkiye üçüncüsü olarak bronz kazandı.

Afyonkarahisar'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi sporcuları, Sakarya'da düzenlenen Güreş U-20 Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti. Melik Gümüş, mücadeleleri sonucunda Türkiye Şampiyonu olarak kürsüye çıktı. Bekir Keser ve Radihan Mustafa, Alperen Sezer ve Eyüp Çetin de ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Bu önemli başarı üzerine Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuları ve antrenörleri olan Şakir Bozkurt, Mehmet Ali Dalyak ve Mehmet Yüksel'i tebrik etti. Kasapoğlu, sporcuların gösterdikleri performanstan ötürü gurur duyduğunu belirtti ve başarılarının devamını diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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