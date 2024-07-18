Afyonkarahisarlı Sporcu Bilal Gündüz Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
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Afyonkarahisarlı Sporcu Bilal Gündüz Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye Üçüncüsü Oldu

Afyonkarahisarlı Sporcu Bilal Gündüz Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası\'nda Türkiye Üçüncüsü Oldu

9-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil eden Bilal Gündüz, 57 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti. Gündüz, antrenörlerinin ve ailesinin desteğiyle bu başarıya ulaştığını belirterek kendisini destekleyen herkese teşekkür etti ve gelecekte de aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini ifade etti. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

18.07.2024 14:04
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9-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Sivas'ta gerçekleştirilen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil eden sporcu Bilal Gündüz 57 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti.

Bu önemli başarısıyla Afyonkarahisar'ın adını spor camiasında duyuran Gündüz, uzun süredir devam eden çalışmalarının meyvesini almanın mutluluğunu yaşadı. Bilal Gündüz, antrenörlerinin özverili çalışmaları ve ailesinin desteğiyle bu başarıya ulaştığını belirtti. Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Gündüz, önümüzdeki dönemlerde de çalışmalarına aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Spor kariyerinde daha büyük hedefler belirleyen genç sporcu, Türkiye'nin en üst düzey sporcuları arasında yer almayı hedefliyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisarlı Sporcu Bilal Gündüz Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisarlı Sporcu Bilal Gündüz Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
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