Kübra Kocakuş, Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Kübra Kocakuş, Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Afyonkarahisarlı milli sporcu Kübra Kocakuş, Yunanistan'ın Patras şehrinde düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda 60 kilogram elite klassta dünya şampiyonu oldu. Kocakuş, Çinli, Avusturyalı, Polonyalı ve Avustralyalı rakiplerini yenerek altın madalyayı kazandı. Bu başarıyla Kübra Kocakuş, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı ve dünya spor tarihine adını yazdırdı. Genç sporcu ve antrenörü Berkan Öner tebrik edildi.

10.06.2024 11:14
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Yunanistan'ın Patras şehrinde düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Afyonkarahisarlı milli sporcu Kübra Kocakuş, 60 kilogram elite klassta heyecan verici bir mücadelede zafere ulaşarak dünya şampiyonu oldu.

Kocakuş, şampiyonluk yolunda her maçta gösterdiği üstün performans ve azimle Çinli, Avusturyalı, Polonyalı ve Avustralyalı rakiplerini yenerek altın madalyayı boynuna takmayı başardı.

Bu başarıyla Kübra Kocakuş, Muaythai'de Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatmış ve adını bir kez daha dünya spor tarihine yazdırmıştır.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, genç sporcu ve antrenörü Berkan Öner'i tebrik edildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kübra Kocakuş, Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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