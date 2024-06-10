Kübra Kocakuş, Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

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Yunanistan'ın Patras şehrinde düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Afyonkarahisarlı milli sporcu Kübra Kocakuş, 60 kilogram elite klassta heyecan verici bir mücadelede zafere ulaşarak dünya şampiyonu oldu.

Kocakuş, şampiyonluk yolunda her maçta gösterdiği üstün performans ve azimle Çinli, Avusturyalı, Polonyalı ve Avustralyalı rakiplerini yenerek altın madalyayı boynuna takmayı başardı.

Bu başarıyla Kübra Kocakuş, Muaythai'de Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatmış ve adını bir kez daha dünya spor tarihine yazdırmıştır.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, genç sporcu ve antrenörü Berkan Öner'i tebrik edildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR