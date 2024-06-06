İzmir'de düzenlenen Olimpik Deneme U-18 Balkan Milli Takım seçmelerinde Mert Selek büyük başarı elde etti

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İzmir'de düzenlenen Olimpik Deneme U-18 Balkan Milli Takım seçme yarışmalarında, Afyonkarahisar Atletizm Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcusu Mert Selek, 800 metre yarışında büyük bir başarı elde etti.

Olimpik Deneme U-18 Balkan Milli Takım seçme yarışmaları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. İzmir'deki müsabakalarda sporcular, yeteneklerini sergileyerek milli takıma seçilme imkanı elde etmeye çalıştı. Mert Selek, 800 metre yarışında 1: 53: 72'lik derecesi ile güçlü rakiplerini geride bırakarak ikinci sırada yer aldı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Mert Selek ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AFYONKARAHİSAR