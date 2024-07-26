Afyonkarahisarlı sporcular Türkiye Güreş Şampiyonası\'nda başarıya imza attı

Spor

Ankara'da düzenlenen U-13 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda, Afyonkarahisar'ı temsil eden Taşoluk Belediye Spor Kulübü sporcuları Büşra Alan Türkiye şampiyonu olurken Sebahat Işıkçı ise Türkiye üçüncüsü oldu.

46 kilogram kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Büşra Alan ve Türkiye üçüncüsü olan Sebahat Işıkçı'yı Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, tebrik etti. U-13 Türkiye Güreş Şampiyonası, ülkenin dört bir yanından genç güreşçileri bir araya getirdi. Ankara'da yapılan şampiyonada, Taşoluk Belediye Spor Kulübü'nden Büşra Alan, 46 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Aynı kulüpten Sebahat Işıkçı ise aynı kategoride Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuların bu büyük başarılarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kasapoğlu, "Büşra Alan ve Sebahat Işıkçı'nın elde ettiği başarılar, ilimiz adına gurur vericidir. Sporcularımızın bu başarıları, Afyonkarahisar'da sporun ne kadar geliştiğinin ve gençlerimizin sporla ne kadar iç içe olduğunun bir göstergesidir" dedi. - AFYONKARAHİSAR