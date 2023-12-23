Afyonspor, Adıyaman FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

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TFF 2. Lig' de 10. sırada yer alan Afyonspor, Adıyaman FK maçı hazırlıklarını tamamladı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor ligin 19. haftasında evinde yarın Adıyaman FK'yı konuk edecek. Afyonspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Afyonspor, ilk yarının son maçı olan Adıyaman maçını kazanarak devre arasına galibiyet ile girmek istiyor. - AFYONKARAHİSAR
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