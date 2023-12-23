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Afyonspor, Adıyaman FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Afyonspor, Adıyaman FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

TFF 2. Lig'in 10. sırasında yer alan Afyonspor, Adıyaman FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Afyonspor, yarın evinde oynayacağı maçı kazanarak devre arasına galibiyetle girmeyi hedefliyor.

Afyonspor, Adıyaman FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
23.12.2023 - 11:30,
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TFF 2. Lig' de 10. sırada yer alan Afyonspor, Adıyaman FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor ligin 19. haftasında evinde yarın Adıyaman FK'yı konuk edecek. Afyonspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Afyonspor, ilk yarının son maçı olan Adıyaman maçını kazanarak devre arasına galibiyet ile girmek istiyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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