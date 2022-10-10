Afyonspor galibiyet hasret kaldı - Son Dakika
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Afyonspor galibiyet hasret kaldı

10.10.2022 10:38
Afyonspor galibiyet hasret kaldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor oynadığı son 4 resmi müsabakada sadece 1 puan alabildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor oynadığı son 4 resmi müsabakada sadece 1 puan alabildi. Jetler 3 maçta sahadan yenik ayrılırken, birinde ise berabere kaldı.

Mor beyalı ekip oynadığı son 4 maşta galibiyet yüzü göremedi. Afyonspor, gerek iç saha gerekse deplasmanda çıktığı maçların 3'ünde sahadan yenik ayrılırken sadece evinde oynadığı Amedspor maçında berabere kalabildi. 4 maçta sadece 1 puan alabilen Afyonspor ligde de 13. sıraya düştü. Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından takımda morallerinde bozuk olduğu belirtildi.

Öte yandan, Afyonspor dün evinde ağırladığı Ankaraspor'a da 3-2 mağlup oldu. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Amedspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonspor galibiyet hasret kaldı - Son Dakika

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