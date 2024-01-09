Afyonspor Kulüp Başkanı Erkan Çelik, oyunculara ödemelerin yapılacağını ve yeni yönetim planlarının olduğunu açıkladı

Afyonspor'un Kulüp Başkanı Erkan Çelik, kulübün rotasının belli olduğunu, oyunculara ödemelerin yapılacağını, dönüşler ve yeni yönetim planlarının olduğunu açıkladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor'da Başkan Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Kulübün geleceğine ilişkin, mali durumu ve teknik direktörlük pozisyonu hakkında bilgi veren Çelik, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Nadir Güzbey'e açıklamalarda bulundu.

Çelik, oyuncuların alacaklarının bugün ödenerek, takımdan ayrılan birçok oyuncunun geri döneceği bir sürece girildiğine dikkat çekerek, finansal durumun düzeltilmesi için adımlar atılacağını belirtti. Erkan Çelik, ligin ikinci yarısı için teknik direktör tercihinin giden teknik adam Sinan Yücer'den yana olduğunu dile getirerek, Sinan Yücer'in başka kulüp ile kampta olduğunu ancak herhangi bir sözleşme imzalamadığını, oyuncuların geri gelmesiyle birlikte hocanın durumunun netleşeceğini alternatif iki isimle de görüşmelerin olduğunu aktardı. - AFYONKARAHİSAR