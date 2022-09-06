Bursaspor'da Batman Petrolspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Bursaspor'da Batman Petrolspor maçı hazırlıkları başladı

06.09.2022 15:51
Bursaspor'da Batman Petrolspor maçı hazırlıkları başladı

Afyonspor mağlubiyeti sonrası ara vermeden Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına başlayan Bursaspor, pas pres çalışması gerçekleştirerek günü tamamladı.

Afyonspor mağlubiyeti sonrası ara vermeden Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına başlayan Bursaspor, pas pres çalışması gerçekleştirerek günü tamamladı.

TFF 2. Lig'in 3. haftasında sahasında Batman Petrolspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün öğlesaatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Dün oynanan Afyonspor müsabakasında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'da Batman Petrolspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor'da Batman Petrolspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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