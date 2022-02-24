Afyonspor üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 44'e yükseltti - Son Dakika
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Afyonspor üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 44'e yükseltti

24.02.2022 12:19
Afyonspor üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 44'e yükseltti

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor iki defa üst üste aldığı galibiyetler ile ligdeki puanını 44'e yükseltti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor iki defa üst üste aldığı galibiyetler ile ligdeki puanını 44'e yükseltti.

Mor beyazlı ekip 5 haftalık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta sonu oynadığı ve sahadan galip ayrıldığı Niğde Anadolu FK karşılaşması ile son verdi. Dünde ertelenen Adıyamanspor karşılaşmasından jetler maçı 5-0 kazanarak 3 puanı hanelerine yazdırdı. Afyonspor üst üste sahadan galip gelerek aldığı puanlarla ligde 8. sıraya yükselirken puanını ise 44'e yükseltti. Afyonspor ligin 28. haftasında Etimesgut Belediyespor'a konuk olacak. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 44'e yükseltti

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Futbol Federasyonu, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 44'e yükseltti - Son Dakika


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