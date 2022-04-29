Ağaoğlu: Şampiyon olursak 61 pare top atışıyla kutlayacağız - Son Dakika

Trabzon spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluğu ilan etmeye hazırlanan bordo mavili takımın taraftarına silahla kutlama yapılmaması çağrısında bulundu. Ağaoğlu, "Coşku, heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Arzu ettiğimiz puanı alıp da şampiyon olduğumuz takdirde, ben kendilerine söz veriyorum yarın akşam şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili takımın 20 bine yakın taraftarına açık olarak Medical Park Stadyumu'nda yapılan idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'BÜYÜK BİR COŞKU VAR'Trabzonspor'un yarın oynanacak müsabakayla 1 puan kazanması halinde şampiyonluk coşkusunun tüm taraftarlara birlikte yaşanacağını söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Sadece dakika saat değil aynı zamanda puanda sayılıyor. Şampiyonluğa bir kaldı diyoruz. Şampiyonluğa 1 puan var. İnşallah yarınki maçta arzu ettiğimiz sonuçla ve 2020-2021 süper Lig sezonunu şampiyonu olarak bu statta bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Hocamız uzun zaman aradan sonra antrenmanı ilk defa taraftarı açtı. Taraftarın da uzun zamandır böyle bir talebi vardı. Büyük bir coşku var. Özellikle son bir haftadır Trabzon'a gelen uçakların, son 2-3 gündür hiçbir yerinde yer yok. Şehrin nüfusu yaklaşık olarak iki katına çıktı. Yurtdışında çalışıp da beş senedir izne dahi gelmeyen taraftarlarımız, son üç maça ilgi gösterdiler. Yurtdışından günübirlik maça gidip geldiler. Trabzonspor'da şampiyonluğun coşkusu diğer illere, diğer takımların şampiyonluğundan biraz daha farklı oluyor. Bana göre de çok daha farklı olacak. Bu farklılıktan neyi kastettiğimi de inşallah takımımız şampiyon olduğu zaman bütün Türkiye hep birlikte görecek" dedi.'61 PARE TOP ATIŞIYLA KUTLAYACAĞIZ''Şampiyonluk sevinçleri hüzne dönüşmesin' diyerek taraftara çağrıda bulunan Başkan Ağaoğlu, "Coşku, heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Arzu ettiğimiz puanı alıp da şampiyon olduğumuz takdirde, ben kendilerine söz veriyorum yarın akşam şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız. Bütün statlardan çıkan sesin 2 katına bedel. 3 ayrı lokasyondan da yoğun olarak havai fişek gösterisi ile kutlayacağız. Lütfen bu kadarı ile yetinelim" diye konuştu.'SİNİRLERİM ALINMIŞ GİBİYİM'Trabzonspor'un yaklaşan şampiyonluğu karşısında karışık duygular hissettiğini belirten Ağaoğlu, "Duygusal anlamda ne hissettiğim şu an ifade edebilecek durumda değilim. Çünkü ben de farkında değilim. Hayatınızda bu tür şeyleri yaşadığınız zaman gerçekleştikten sonra, üzerinden birkaç gün geçtikten sonra ancak onun farkına varabiliyorsun. Sorumluğu omuzlarına almış uçağın pilotu biraz sıkıntılı bir seyahatten sonra o uçağı indirdiği zaman, ona ne hissettiğini sorduğunuz da o da bu cevabı veremeyebilir size. Burada sorumluluğu üstlenen insanlarız biz. Ağır bir sorumluluk bu. Hiç unutamadığım bir şey vardı. İlk geldiğimiz üçüncü dördüncü maçtı beraberlikle sonuçlanmıştı. Tribünün arkasından 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu sürekli olarak ağlıyordu. Annesinin kucağındaydı. Annesi kızım 'bana söyleme, başkana söyle' dedi. Neden ağladığını sorduğum zaman, 'Başkanım biz neden hep kaybediyoruz' dedi. Gerçekten benim içime dert olmuştu. 7'den 70'e Trabzonspor'u benliğinde, içerisinde o kadar derin yaşayan bir taraftar grubuna sahibiz ki, 7 yaşındaki kız çocuğu da ağlıyor, 77-80 yaşındaki dede de ağlıyor. Bu kadar ağır sorumluluğu olan bir görevde olduğunuz zaman, duygular bir kenarda duruyor. Ben yönetimde olmadığım zaman şampiyonluğa koşarken duygularımı sorarsanız, o duygular çok kabarık duygulardı. Şu anda biraz belki de sinirlerim alınmış gibiyim. İş bir nihayetine ersin o zaman hep birlikte neler hissettiğimi göreceğiz" ifadelerini kullandı.'FUTBOLSEVERLER TRABZONSPOR'UN GELDİĞİ KONUMU ALKIŞLIYORDUR'Göreve geldiği dönemde taraftardan şampiyonluğa ulaşmak için sabır istediğini hatırlatan Ağaoğlu, "Ama bu asla ve asla Trabzonspor'un 3-4 yıllık süreçte zirvenin uzağında kalacağı anlamına taşımıyor dedim. Her zaman o yarışın içinde olacağız. Sürdürülebilir başarı için, şampiyonluk için 3-4 yıl sabrınızı rica ediyorum demiştim. Sonunda da, '3-4 yıl sonraki Trabzonspor'un bütün Türkiye ayakta alkışlayacak' diye. Bugün bütün Türkiye değilse bile futbolseverler, futbolu seven insanımız tahmin ediyorum ki Trabzonspor'un bugün geldiği konumu, yaşamış olduğu süreci ve bugün içinde bulunduğu durumu herhalde takdirle karşılıyordur. Ayakta değilse bile eminim oturarak alkışlıyorlardır" dedi.'YÖNETİCİLERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR'

Başarıya ulaşmak için spor kulübü yöneticilerine büyük sorumluluk düştüğünü belirten Ağaoğlu, "Sporun içinde bu var, futbolun içinde biraz daha fazla var, Türkiye'de biraz biraz daha fazla var. Bu normaldir. Yarışın içindesiniz, iddialı bir şekilde yola çıkıyorsunuz. Onun için, yöneticilere burada büyük sorumluluk düşüyor. Şampiyonluk parolası ile, "Biz bu sene şampiyon olacağız" diye yola çıktığınız zaman taraftar ve camianızı bu mesaj doğrultusunda beklenti içine sokuyorsunuz. Biz bunu hiç telaffuz etmedik. Camialar beklenti içine girdiği zaman, onu da yakalayamadığınız yerde, bu sefer de doğal olarak 'Hakem penaltı çaldı', 'Yağmur yağdı', ben fazlasını söyleyeyim; '1,5 metreden ofsayt kaldırmayan hakeme neden kaldırmadın diye sorduklarında, 'Gözüme kar tanesi girdi' diyeni de var bu ülkede" ifadelerini kullandı.