Ağçay'dan Osman Hoca'ya Teşekkür

Spor

- Sedat Ağçay: "Takımın kondisyonu için Osman hocaya teşekkür ederiz"

İSTANBUL - Pendikspor Teknik Direktörü Sedat Ağçay, yeni göreve geldikleri için takımla birlikte çok vakit geçirme imkanlarının olmadığını söyleyerek, "Takımın kondisyonu için Osman hocaya teşekkür ederiz" dedi.

Trendyol 1. Lig 9. haftasında Pendikspor, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Pendikspor Teknik Direktörü Sedat Ağçay, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç öncesi kendilerini zor bir maçın beklediğini bildiklerini söyleyen Ağçay, "Erzurumspor buraya formda haliyle geldi. Biz de ufakta olsa bir kargaşalık vardı. Bir günlük antrenmanda oyuncularla konuşma fırsatımız oldu. Sahada çalışma yapamadık, sadece görsellerle iletişim kurabildik. Sahanın içerisinde bir günlük ter antrenmanı ve gösterdiklerimizin doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışan bir oyuncu grubu vardı. İsteklerinden dolayı çok memnunum. Bu daha sonra güçlü bir oyun haline dönecek. Şimdilik zamana ve süreye ihtiyacımız var. Bugünkü oyun ve futbolcuların reaksiyonları mutluluk vericiydi. Takım ilk defa gol yemedi. Bu maçta böyle bir artımız oldu. Maç için bu cümleleri kurmak kolay ama Osman hocaya teşekkür etmek lazım. Kondisyon ve güç, kuvvet anlamında takımın çok eksiği yok. O yüzden bir önceki hocamıza teşekkür ederiz. Emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.