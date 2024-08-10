Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı TFF Kadınlar 2. Ligi'ne yükseldi - Son Dakika
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Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı TFF Kadınlar 2. Ligi'ne yükseldi

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı TFF Kadınlar 2. Ligi\'ne yükseldi

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, 2024-2025 sezonunda TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Vali Mustafa Koç tarafından tebrik edilen takım, kadınların sporda daha fazla yer almasını destekleyen bir adım olarak ön plana çıkıyor.

10.08.2024 16:47
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024-2025 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımını tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin" sloganıyla başlatılan proje kapsamında kurulan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, büyük bir bölümü kırsaldan gelen ve şehir merkezinde eğitim gören kız öğrencilerden oluşuyor. Tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalarını sürdüren takım, futboldaki başarılarıyla "futbol erkek sporudur" algısını yıktı. Başarılarıyla dikkat çeken ve ailelerinin de desteğini alan kadın futbolcular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un katkılarıyla 2024-2025 sezonunda TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF Kadınlar 2. Ligi'ne yükselen Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımımıza yeni sezonda gönülden başarılar diliyorum. Kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almasını destekleyen adımların bir parçası olan takımımızla gurur duyuyorum. Her zaman en büyük destekçileriyiz." ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Koç ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Yeşil sahanın melekleri TFF 2. Ligi'nde. Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımımızın TFF Kadınlar 2. Ligi'ne yükselmesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kadınların sporda ve hayatın her alanında daha fazla yer almasının önemini bir kez daha gösteren bu başarıda, her zaman en büyük destekçiniz olacağız." dedi.

Kadın Futbol Takımı'nın TFF Kadınlar 2. Ligi'ne yükselmesi, sosyal medyada birçok tebrik mesajı ile kutlandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı TFF Kadınlar 2. Ligi'ne yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı TFF Kadınlar 2. Ligi'ne yükseldi - Son Dakika
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