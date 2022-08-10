Ağrı Amatörü U18 Maçları ile Başlayacak

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 2022-2023 futbol sezonu sezon planlamasını tamamladı. Açıklanan planlamaya göre amatör ligler U-18 ligi karşılaşmaları ile başlayacak.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 2022-2023 futbol sezonunun startını yaptığı sezon planlama toplantısı ile verdi. Toplantıya ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, Futbol İl temsilcisi Celal Bulut, kulüp ve antrenör temsilcileri katılım gösterdi.

Toplantıda alınan karar gereği 2022-2023 amatör futbol sezonu 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde U-18 ligi ile birlikte start alacak. Büyükler amatör müsabakalarını başlama tarihi ise 3-4 Aralık olarak belirlendi. Ayrıca geçen sezon ilk defa oynatılan U-14 müsabakalarının yeni sezonda Ekim ayında oynatılması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Futbol İl Temsilcisi Celal Bulut "Bu sezon U-18 ligi ile başlangıç yapacağız. Amacımız gençlerimizin soğuk kış şartlarından önce maçlarını tamamlamalarını sağlamak. Birinci amatör ligi ise Bölgesel Lig başlamasından sonra tamamlayıp ara vermeden BAL ligi ile birlikte bitireceğiz. BAL ligi 25 Eylül'de bizim ligimiz ise 3-4 Aralık'ta oynanacak. Bal liginin 14 takımla oluşma ihtimali var. Bizim ligimiz ise 7 şer takımlı iki grupta oynanacak. Bu sebeple biraz geç başlatmak istedik." dedi. - AĞRI