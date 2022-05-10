Ağrı ASP Kadın Futbol Takımı, 2. Lig play-offlarına yükseldi - Son Dakika

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı 2. Lig Play-offlarına yükseldi.

Çocuk yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçmek ve bu kapsamda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 2016 yılında Ağrı Valiliği öncülüğünde kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında kurulan, 14-20 yaş arası kadın sporculardan oluşan, Ağrı'nın tek kadın futbol takımı olma özelliği taşıyan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen resmi liglerde mücadele eden Ağrı ASP Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 3. Lig N Grubu'nun şampiyonu olarak tamamlayarak 2. Lig Play-offlarına katılmaya hak kazandı. 2018'de 'Kadının Güçlenmesi ve Eylem Planı'nın tanıtılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Teşekkür Belgesi alan sporcular, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen Yılın Enleri Ödül Töreni'nde Yılın En İyi Kadın Futbol Takımı ödülünün sahibi olurken, çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. 8 Mart dolayısıyla 'Önyargılara Meydan Okuyanlara' sloganıyla çekilen reklam filmi ve 'Güçlü Kadın Güçlü Türkiye' kamu spotu için kamera karşısına geçmişti. 2016'da Ağrı Valiliğince hayata geçirilen 'Çocuk Yaşta Gelinlik Değil Forma' projesi ile 2020 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hibe almaya hak kazanan Ağrı ASP Kadın Futbol Takımı 2019-2020 Sezonu Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Doğu Anadolu Şampiyonu olmuştu.

Kurulduğu yıldan itibaren başarısıyla adından söz ettiren, ulusal basın manşetlerinde ve TV haber bültenlerinde kendine yer bulan Ağrı ASP Kadın Futbol Takımı; Ağrılı genç kızlara umut, Türkiye'deki çocuklara örnek olmaya devam ediyor. 2. Lig'e yükselmek amacıyla 19-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan play-off turuna katılacak olan Şampiyon takım, antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. - AĞRI