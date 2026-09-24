Ağrı'da 171 okula 15 milyon liralık 22 bin 200 spor malzemesi dağıtıldı - Son Dakika
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Ağrı'da 171 okula 15 milyon liralık 22 bin 200 spor malzemesi dağıtıldı

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Ağrı\'da 171 okula 15 milyon liralık 22 bin 200 spor malzemesi dağıtıldı
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Ağrı'da AGAH Projesi kapsamında 171 okula 15 milyon lira değerinde 22 bin 200 spor malzemesi dağıtıldı. Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol topları ile jimnastik matları gibi 62 kalem malzeme, öğrencilerin sportif katılımını artırmayı hedefliyor.

Ağrı'da hayata geçirilen Ağrılı Gençler Aktif Hayatlar (AGAH) Projesi kapsamında 171 okula toplam 15 milyon lira değerinde 22 bin 200 adet spor malzemesi dağıtıldı.

Ağrı'da öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak ve gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Ağrılı Gençler Aktif Hayatlar (AGAH) Projesi kapsamında, il genelindeki 171 okula spor malzemesi desteği sağlandı.

Ağrı Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi destekleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında düzenlenen malzeme dağıtım töreni, Ağrı Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, il protokolü, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 171 okulun sportif altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 15 milyon liralık kaynak ayrıldı. 62 kalemden oluşan 22 bin 200 adet spor malzemesi okullara teslim edildi. Malzemeler arasında futbol, basketbol, voleybol ve hentbol topları, badminton takımları, masa tenisi ekipmanları, jimnastik matları, antrenman yelekleri ve çeşitli koordinasyon araçları yer aldı.

Törende konuşan Vali Bozkurt, projenin öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmak ve gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Bozkurt, "İstiyoruz ki gençlerimiz yeteneklerini keşfetsin, bir spor dalında kendisine hedef koysun ve o hedefin peşinden kararlılıkla yürüsün" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında il genelindeki 171 ilkokul, ortaokul ve liseye 62 kalemden oluşan 22 bin 200 adet spor malzemesi ulaştırıldığını aktaran Bozkurt, "Toplam 15 milyon TL değerindeki bu destekle okullarımızın sportif altyapısını güçlendiriyor, gençlerimizin sporla daha güçlü bir şekilde buluşmasını sağlıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi de proje kapsamında özellikle spor salonu bulunmayan okullardaki uygun alanların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Kullanılmayan veya uygun durumdaki oda, salon ve benzeri alanların yeniden düzenlenmesiyle 11 okulda spor alanları oluşturulduğunu ifade eden Çelebi, "Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda 171 okulumuza, yaklaşık 15 milyon TL değerinde 22 bin 200 adet spor malzemesi ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
BasketbolVoleybolFutbolEğitimAğrıSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da 171 okula 15 milyon liralık 22 bin 200 spor malzemesi dağıtıldı - Son Dakika
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