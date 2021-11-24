Ağrı'da öğretmenler arası voleybol ile masa tenisi turnuvaları tamamlandı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında öğretmenler arası voleybol ile masa tenisi turnuvaları tamamlandı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında öğretmenler arası voleybol ile masa tenisi turnuvaları başlatıldı. Voleybol turnuvasında 33 okul takımı, 330 öğretmen katılırken toplamda 49 müsabaka yapıldı. Masa tenisi turnuvasında 37 öğretmenin katılımıyla 60 müsabaka gerçekleştirildi. Merkez Naci Gökçe Anadolu Lisesinin kapalı spor salonunda düzenlenen voleybol ile masa tenisi final müsabakalarını İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ve öğretmenler izledi. Çekişmeli geçen voleybol müsabakasında Spor Lisesi birinci, Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci ve Ballıbostan İlkokulu-Ortaokulu üçüncülüğü elde etti. Masa tenisi turnuvasında Naci Gökçe Anadolu Lisesi öğretmeni Semih Er demir birinci, Ballıbostan İlkokulu-Ortaokulu öğretmeni Mehmet Salar ikinci ve Taşlıçay Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özdemir Doğan üçüncü oldu. Öğretmenleri tek tek tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, okul takımı ve öğretmenlere madalya ve kupalarını verdi. - AĞRI