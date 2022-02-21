Ağrı'da spor kulüplerine kulüp binası yapılacak

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret etti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ve Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret ederek, spor kulüplerinin sorunlarına yönelik fikir alışverişinde bulundu. ASKF Başkanı Erkan Kösedağ ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette amatör futbol kulüpleri başta olmak üzere spora yönelik çalışmalar konuşuldu. Amatör futbol müsabakalarının bu sezon hiçbir şekilde ertelenmediğini söyleyen ASKF Başkanı Erkan Kösedağ,"Futbolda maçların ertelenmeden oynanması bizler için önemliydi. Bu anlamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz sezon boyunca sahaların açık kalabilmesi amacı ile hummalı bir çalışma yürüttüler. Kendilerine camia adına teşekkür ediyorum. Kulüplerimize yapılan desteklerin artması gerekiyor. Özellikle spor malzemesi konusunda spor müdürlüğümüz öncülüğünde çalışmaların yürütülmesi bizleri güçlü kılacaktır. Kulüplerimizin kurumsal kimliğe kavuşması içinde gereken çalışmalar yapılmadı" dedi.

Kulüplerin kurumsal kimliğe kavuşabilmesi için gereken tedbirleri yeni dönemde almak istediklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ise " ASKF bizim paydaşlarımızdan biri. Sizlerin güçlenmesi demek sporun güçlenmesi adına önemlidir. Biz spordaki her paydaşımızın kurumsallaşmasına öncülük etmek isteriz. Kulüplerimizin idari ofis sıkıntılarına yönelik birlikte oturup bir çalışma yürütelim. En kısa sürede futbol ve diğer branşlarda ki tüm kulüplerimizle birlikte bir toplantı yapalım. Spor tesisi olarak çok ciddi yatırımlar yaptık. Bu yıl iki havuz inşaatımız tamamlanacak. Yeni gençlik merkezleri açıyoruz. Sentetik sahanın aydınlatmasını ve soyunma odası ile tribünleri tamamlayarak amatörlerin hizmetine sunduk. Kulüplerimizin ayni ve mali desteklenmesi konusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız artarak devam edecek " dedi. - AĞRI