Ağrı'da Spor Okulları Projesi - Son Dakika
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Ağrı'da Spor Okulları Projesi

Ağrı\'da Spor Okulları Projesi
11.07.2026 16:40
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Ağrı'da AGAH Spor Okulları Projesi ile okullarda yeni spor alanları oluşturulacak.

Ağrı Valiliği himayesinde ve koordinesinde, İl Özel İdaresi'nin destekleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Ağrılı Gençler, Aktif Hayatlar (AGAH) Spor Okulları Projesi" kapsamında, il genelindeki okullarda yeni spor alanları oluşturulacak.

Valilik koordinesinde yürütülecek proje ile il merkezindeki mahalle ve köy okulları ile ilçelerde uygun fiziki şartlara sahip eğitim kurumlarının bahçeleri ve kapalı alanları çağdaş standartlara uygun spor alanlarına dönüştürülecek.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından öğrenciler, ders saatleri dışında da güvenli ve donanımlı ortamlarda spor yapma imkanına kavuşacak. Böylece çocukların fiziksel gelişimlerini destekleyecek, sosyal yönlerini güçlendirecek ve sportif becerilerini geliştirecek yeni yaşam alanları oluşturulacak.

Proje kapsamında basketbol, voleybol, futsal, temel jimnastik, güreş, boks, karate, taekwondo ve masa tenisi başta olmak üzere birçok branşta eğitim verilecek. Alanında görev yapan antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek düzenli çalışmalarla öğrencilerin sporla daha erken yaşta tanışmaları sağlanacak.

Uygulama ilk etapta belirlenen pilot okullarda başlayacak. Elde edilecek tecrübeler doğrultusunda projenin il genelindeki diğer eğitim kurumlarına da yaygınlaştırılması planlanıyor.

AGAH Spor Okulları Projesi ile çocukların spora erişiminin artırılması, yetenekli öğrencilerin erken yaşta keşfedilmesi, okul ortamlarında sportif faaliyetlerin yaygınlaşması ve öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Proje sayesinde okul bahçeleri yalnızca teneffüs ve oyun alanı olmanın ötesine geçerek, öğrencilerin yıl boyunca farklı spor branşlarında eğitim alabilecekleri aktif spor merkezleri olarak kullanılacak. Eğitim ve sporun bir arada yürütüleceği uygulamayla çocukların disiplin, takım ruhu, özgüven ve dayanışma gibi sosyal becerilerinin de gelişmesine katkı sunulacak. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Eğitim, Ağrı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ağrı'da Spor Okulları Projesi - Son Dakika

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