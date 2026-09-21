Ağrı\'da tenis kortları yenileniyor, sporcular daha konforlu antrenman yapacak

Ağrı'da tenis kortları yenileniyor, sporcular daha konforlu antrenman yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tenis kortlarında zemin yenileme çalışması başlatıldı. Çalışmalarla sporcuların antrenmanlarını daha modern ve konforlu koşullarda sürdürmesi amaçlanıyor; İl Müdürü Ahmet Çelebi de kortlardaki son durumu inceledi.
Ağrı'da sporcuların daha modern ve konforlu alanlarda antrenman yapabilmesi amacıyla tenis kortlarında zemin yenileme çalışması başlatıldı.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan tenis kortlarında zemin yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalarla birlikte sporcuların antrenmanlarını daha uygun ve konforlu şartlarda gerçekleştirebileceği alanların oluşturulması hedefleniyor.
Çalışmaların sürdüğü tenis kortlarını Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi de yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.
Kaynak: İHA
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