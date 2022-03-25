Ağrı'da "Wushu Türkiye Şampiyonası" başladı - Son Dakika

Ağrı'da, farklı illerden toplamda 270 üniversiteli sporcunun katılımıyla 3 gün sürecek Wushu Türkiye Şampiyonası başladı.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca "Wushu Türkiye Şampiyonası"nın açılış programı düzenlendi.
Üniversite yerleşkesindeki 15 Temmuz Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Yarışmaya 40'tan fazla üniversiteden gelen 115'i kadın toplam 270 sporcu, müsabakalarda derece elde etmek kıyasıya mücadele ediyor.
27 Mart Pazar günü sona erecek şampiyonanın açılışına, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Önder Şimşek, İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Doç. Dr. Meral Dinçer, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Kılıç ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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