2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası başladı

Ağrı Dağı'nın tanıtılması ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla Ağrı Valiliği öncülüğünde düzenlenen Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde gerçekleştirilen açılış programı ile başladı. 35 İlden gelen 120 sporcunun katılım sağladığı Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası, halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Kaynak: İHA

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