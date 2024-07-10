Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Antrenörlerle Görüş Alışverişinde Bulundu - Son Dakika
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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Antrenörlerle Görüş Alışverişinde Bulundu

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Antrenörlerle Görüş Alışverişinde Bulundu

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, antrenörlerle bir araya gelerek sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konularında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda, antrenörlerin sorunları dinlendi ve 2024-2025 sezonunda yapılacak faaliyetler ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Çelebi, antrenörlerle birlikte çalışarak bakanlık tarafından hayata geçirilen projelerde belirlenen hedeflere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Amaç, Türk sporunu en üst noktaya çıkarmak ve milli takımlara sporcu kazandırmaktır.

10.07.2024 15:02
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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, "Antrenör Tanışma ve İstişare" toplantısında antrenörlerle bir araya gelerek sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konularında görüş alışverişinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, Çelebi, antrenörlerin sorunlarını dinledi ve 2024-2025 sezonunda yapılacak faaliyetler ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çelebi, bakanlık tarafından hayata geçirilen projelerde belirlenen hedeflere ulaşmak için antrenörlerle birlikte özveriyle çalışacaklarını söyledi. Sporu sevdirerek takım ruhunu sahalara yansıtacaklarına inandığını belirten Çelebi, "Biz bir takımız ve ilimizin sporda öncü bir kent olması için daha çok çalışarak hedeflerimize inşallah birlikte ulaşacağız" diye konuştu.

Amacın Türk sporunu en üst noktaya çıkarmak ve milli takımlara çok sayıda sporcu kazandırmak olduğunu ifade eden Çelebi, bütün spor branşlarında el birliği ile güzel projeler ortaya çıkacağına inandığını kaydetti.

Toplantıda, antrenörlerin branşlarıyla ilgili çalışma programları, GSB Spor Okulları, tesislerin aktif halde kullanılması, lisanslı sporcu sayısının artırılması, okul spor müsabakaları, ulusal ve uluslararası dereceler, gösterilen genel başarı durumları ve birçok konu ele alındı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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