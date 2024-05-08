Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, Eleşkirt'teki spor tesislerini inceledi - Son Dakika
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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, Eleşkirt'teki spor tesislerini inceledi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, Eleşkirt\'teki spor tesislerini inceledi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Eleşkirt ilçesindeki spor tesislerini gezerek incelemelerde bulundu. İlçede yürütülen gençlik ve spor faaliyetleri hakkında bilgi alan Din, başarılı güreşçileri ziyaret ederek tebrik etti ve ödüllendirdi.

08.05.2024 10:25
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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Eleşkirt ilçesindeki spor tesislerini gezerek incelemelerde bulundu.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, ilçede yürütülen gençlik ve spor faaliyetleri ve planlanan yeni projeler hakkında İlçe Müdürü Sebahattin Güzel'den bilgi aldı.

Din, tesislerde devam eden antrenman ve kursları da ziyaret ederek genç sporcularla sohbet etti.

İl Müdürü Din başarılı güreşçileri antrenmanlarında ziyaret ederek, sohbet etti. Bu yıl farklı illerde düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonalarında dereceye giren başarılı güreşçilerle bir araya gelen İl Müdürü Din, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek ödüllendirdi.

Şampiyonalarda mücadele ederek Ağrı'yı başarılı bir şekilde temsil eden sporcuları yürekten kutladığını belirten İl Müdürü Din, "Sporcularımız birçok dalda olduğu gibi güreş alanında da başarıdan başarıya koşuyor. Bakanlığımızın spora yaptığı yatırımların karşılığını alması bizleri her geçen gün daha da mutlu ediyor. Ülkemizin farklı şehirlerinde Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen ulusal şampiyonalarda Ağrı'yı başarıyla temsil eden güreşçilerimizi kutluyor ve bizlere yaşattıkları gurur için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Spora ve sporcularımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarını spora teşvik eden ve onları her daim destekleyen değerli velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı kötü alışkanlardan uzak tutmak ve onları geleceğe daha sağlıklı olarak hazırlayabilmek için özellikle spora teşvik etmek son derece önemli. Bizleri gururlandıran değerli sporcularımızı, antrenörleri Adem Şahna'yı ve ilçe müdürümüz Sebahattin Güzel'i bir kez daha tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

İl Müdürü Din günün anısına dereceye giren sporculara spor malzemesi hediye ederek, başarılarının devamını diledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, Eleşkirt'teki spor tesislerini inceledi - Son Dakika

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