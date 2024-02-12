Ağrı Spor Lisesi Şampiyonları Coşkuyla Karşılandı

Isparta'da düzenlenen Okullar Kros Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Ağrı Spor Lisesi sporcuları, memleketlerine döndüklerinde çiçek ve davul zurna ile karşılandı.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, şube müdürü Süleyman Çetin, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler, şampiyon sporcuları Ağrı Spor Lisesi bahçesinde coşkuyla karşıladı.
Kökrek, sporcuları tek tek tebrik ederek çiçek verdi. Sporcular da kupayı Kökrek'e takdim ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Kökrek ve sporcular, daha sonra davul zurna eşliğinde halay çekerek şampiyonluğu kutladı. Kökrek, sporcularla birlikte pasta keserek başarılarını taçlandırdı.
Kökrek, yaptığı açıklamada, Ağrı Spor Lisesi sporcularının büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Sporcularımız, Isparta'da yapılan Okullar Kros Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak Türkiye'yi ve Ağrı'yı gururlandırdı. Sporcularımız, 10-14 Mayıs tarihlerinde Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapılacak Dünya Liseler arası Kros Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Burada da Türkiye'yi ve Ağrı'yı uluslararası alanda temsil edecekler. Sporcularımızı ve beden eğitimi öğretmenimizi kutluyorum. Onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.
Şampiyon sporcular da kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Bizim için çok güzel bir karşılama oldu. Bize inanan ve güvenen herkese teşekkür ediyoruz. Hedefimiz, Nairobi'de yapılacak şampiyonada da başarılı olmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak." diye konuştular. - AĞRI
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