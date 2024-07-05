Ağrı'ya Fabrika Voleybol Okulu Açılıyor - Son Dakika
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Spor

Ağrı'ya Fabrika Voleybol Okulu Açılıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 6-12 yaş çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla kurduğu 'Fabrika Voleybol Okulu', Ağrı'da açılıyor. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, projenin ilimize hayırlı olmasını dileyerek, gençlerin ve çocukların spora yönlendirilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması için çalışmaların daha da artacağını belirtti. Proje ile Ağrı'da daha fazla takım kurulması ve sporcuların bölgesel ve ulusal organizasyonlarda ilimizi temsil etmesi hedefleniyor.

05.07.2024 19:22
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Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 6-12 yaş çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla kurduğu "Fabrika Voleybol Okulu", Ağrı'da açılıyor.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, yaptığı açıklamada, "Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ülkemizin birçok ilinde devam ettirdiği 'Fabrika Voleybol Okulu' projesini Ağrı'da da hayata geçiriyoruz. 6-12 yaş çocukların voleybol ile tanıştırması ve geleceğin voleybolcularını yetiştirmek amacıyla başlatılacak olan Fabrika Voleybol projesi ilimize hayırlı olsun" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çocukların ve gençlerin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Çelebi, "Onları sporla tanıştırmak, sporun güzel ahlakını onlara öğretmek için çaba gösteriyoruz. İlimizin gençlerini ve çocuklarını geçmişte olduğu gibi bundan sonrada spora yönlendirmek ve onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için çalışmalarımıza daha gayretli bir şekilde devam edeceğiz. Bu çabalarımıza Voleybol Federasyonumuzun Fabrika Voleybol projesi inanılmaz bir katkı sunacaktır" diye konuştu.

Çelebi, Fabrika Voleybol Okulu projesi ile Ağrı'da mahalli lig anlamında daha fazla takım kurulmasının ve burada oynayan sporcuların bölgesel ve ulusal organizasyonlarda Ağrı'yı temsil etmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Çelebi, proje için Voleybol Federasyonu'na teşekkür ederek, "İlimizin voleybol gelişimi açısından büyük öneme sahip olan voleybol okulu için bütün hemşerilerimizi 13 Ağustos 2024 tarihinde ki açılışımıza davet ediyorum" ifadelerini kulandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ağrı'ya Fabrika Voleybol Okulu Açılıyor - Son Dakika

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