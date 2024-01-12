 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AGÜ İnşaat Mühendisliği Öğrencisi Alptekin Canözkan Türkiye Bilardo Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi

AGÜ İnşaat Mühendisliği Öğrencisi Alptekin Canözkan Türkiye Bilardo Şampiyonu

AGÜ İnşaat Mühendisliği öğrencisi Alptekin Canözkan, Türkiye Bilardo Federasyonu U-25 Gençler Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Canözkan aynı zamanda 2023 yılı Türkiye Genel Klasman Şampiyonu olarak da tamamladı ve Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

AGÜ İnşaat Mühendisliği Öğrencisi Alptekin Canözkan Türkiye Bilardo Şampiyonu
12.01.2024 - 11:17,
Abone Ol

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İnşaat Mühendisliği Öğrencisi Alptekin Canözkan, Türkiye Bilardo Şampiyonu oldu.

AGÜ İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Alptekin Canözkan, Türkiye Bilardo Federasyonu, U-25 Gençler Türkiye Bilardo Şampiyonası'nın Final Etabında şampiyon oldu. Ankara Gölbaşı Federasyon Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve toplam 21 sporcunun katıldığı U-25 Gençler Üç Bant Bilardo kategorisinde Genel Klasman Şampiyonu olan Canözkan, aynı zamanda 2023 yılını da Türkiye Genel Klasman Şampiyonu olarak tamamladı. Canözkan, ayrıca bu yıl nisan ayında Yunanistan'da yapılacak Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Öte yandan Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da şampiyon Alptekin Canözkan'ı makamında kabul ederek elde ettiği şampiyonluk için kutladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor AGÜ İnşaat Mühendisliği Öğrencisi Alptekin Canözkan Türkiye Bilardo Şampiyonu - Son Dakika


11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24
Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15
Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59
Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47
CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu

Son Dakika
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47 CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44 Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı
10:29 Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 12:29:02. #1.11#
SON DAKİKA: AGÜ İnşaat Mühendisliği Öğrencisi Alptekin Canözkan Türkiye Bilardo Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement