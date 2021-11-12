Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!

Manchester City'den ayrılıp Barcelona'ya giden Sergio Agüero, 33 yaşında futbola veda edebilir. Alaves maçında göğüs ağrısı hissedip kenara gelen Arjantinli golcünün kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği açıklanmıştı.
En az 3 ay oynayamayacak Agüero'da durum daha ciddi. Katalonya radyosu, Agüero'nun kalbindeki problemin çok ciddi olduğunu iddia etti.
FIFA talimatlarına göre ritim bozukluğu olan futbolcunun oynaması yasak. Agüero'nun sahalara dönme ihtimali zayıf görülüyor.
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