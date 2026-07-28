Agyei\'den Yeni Sezon Vurusu

Kocaelisporlu Daniel Agyei, Topuk Yaylası kampında yaptığı açıklamada yeni sezona hazır olduklarını belirterek, geçen yıla göre lige daha iyi adapte olduğunu ve bu sezon daha fazla gol ile asist katkısı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Trendyol Süper Lig hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Kocaelispor'da Daniel Agyei, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Geçen sezon lige uyum sürecinin zaman aldığını belirten Agyei, bu sezon takıma tamamen adapte olduğunu ifade ederek, "Yeni sezonda daha çok gol ve asist yapacağım. Kamp günlerimiz zorlu geçiyor. Antrenmanlarımız çok iyi ve zorlu geçiyor. Hepimiz ligin başlamasını bekliyoruz. Bütün hazırlıklarımızı bunun üzerine kuruyoruz. Geçen sene lige adapte olmak benim için uzun bir süre almıştı. O zaman biraz daha yavaş geçmişti. Ama şimdiye bakarsanız lige alışmış ve adapte olmuş durumdayım. Bu yüzden bu yıl benden daha çok gol ve asist bekleyeceğinizi ve bunu gerçekleştireceğimi umuyorum" diye konuştu.