Agyei'ye pet bardak atan taraftar silahla kasten yaralama suçundan hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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Agyei'ye pet bardak atan taraftar silahla kasten yaralama suçundan hakimliğe sevk edildi

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Agyei\'ye pet bardak atan taraftar silahla kasten yaralama suçundan hakimliğe sevk edildi
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Beşiktaş-Kocaelispor maçında Kocaelisporlu futbolcu Agyei'ye pet su bardağı atan taraftar, tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Taraftar hakkında spor alanlarında silah kasten yaralama suçundan işlem yapıldı.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş-Kocaeli karşılaşması sırasında gol atan Daniel Ebenzer Kwasi Agyeı'ye pet su bardağı atılması olayıyla ilgili gözaltına alınan bir taraftarın tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu başlatılan bir soruşturma kapsamında Beşiktaş-Kocaeli karşılaşması sırasında gol atan Daniel Ebenzer Kwasi Agyeı'ye pet su bardağı atılması olayıyla ilgili gözaltına alınan bir taraftarın tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildiği bildirildi. Konuya ilişkin Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:

"11.10.2026 günü saat: 19: 35 sıralarında Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda Beşiktaş A.Ş - Kocaelispor takımları arasında oynanan Trendyol süper lig müsabakasında tribünde Beşiktaş taraftarı olarak bulunan şüpheli E.S'nin müsabaka esnasında Kocaelispor futbol takımının gol atması akabinde pet su bardağını saha içerisine doğru fırlattığı, bahse konu maddenin Kocaelispor futbolcusu Daniel Ebenezer Kwasi AGYEI'ye isabet ettiği olayda, şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verildiği, şüphelinin 12/10/2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesi akabinde 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 17.maddesi delaletiyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86/2-3.e maddelerinde düzenlenen Spor Alanlarında Silah Kasten Yaralama suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği hususu kamuoyuna duyurulur."

Kaynak: ANKA
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