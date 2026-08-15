Ahlat’ta 40 yaş üstü şöhretler futbol turnuvası - Son Dakika
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Ahlat’ta 40 yaş üstü şöhretler futbol turnuvası

Ahlat’ta 40 yaş üstü şöhretler futbol turnuvası
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen 1071 Masterler Şöhretler Turnuvası'nda 40 yaş üstü amatör futbolcular sahaya çıktı. 4 takımın katıldığı turnuvada açılış vuruşunu Kaymakam Kaya ve Başkan Gülmez yaptı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "1071 Masterler Şöhretler Turnuvası" kapsamında 40 yaş üstü amatör futbolcular yeşil sahada ter döktü.

Ahlat Spor Kulübü tarafından düzenlenen turnuvaya Bitlis, Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz'dan 4 takım katıldı.

Turnuva saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayarak açılış konuşmalarıyla devam etti.

Ahlat Şehir Stadyumu'nda düzenlenen turnuva öncesinde konuşma yapan Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, "Ahlat Spor gençlerimizi sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetleri ile serbest zamanlarını değerlendirme noktasında elinden geleni yapıyor. Master şöhretler turnuvasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yıllarda bu turnuvanın belediye bünyesinde devam edeceğinin müjdesini buradan veriyorum" dedi.

Ahlat Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Safter Çiçekli ise, katılımlarından dolayı protokole ve sporculara teşekkür ederek, turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi.

Konuşmalarından Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya ve Başkan Gülmez'in başlama vuruşuyla ilk müsabaka başladı.

40 yaş üstü sporcuların müsabakası vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ahlat’ta 40 yaş üstü şöhretler futbol turnuvası - Son Dakika

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