Ahlatcı Çorum FK - ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Maçını 7-15 Yaş Aralığındaki Çocuklar Ücretsiz İzleyecek - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK - ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Maçını 7-15 Yaş Aralığındaki Çocuklar Ücretsiz İzleyecek

Ahlatcı Çorum FK - ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Maçını 7-15 Yaş Aralığındaki Çocuklar Ücretsiz İzleyecek

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor arasında oynanacak maçı, 7-15 yaş aralığındaki çocuklar ücretsiz izleyebilecek. Çorum FK tarafından yapılan açıklamada, maçta giriş yapabilmek için Passolig kart başvurusunun zorunlu olduğu ve maç günü stadyum gişelerinden Passolig kartlarını ibraz eden çocukların güney kale arkası tribününden ücretsiz olarak bilet alabilecekleri belirtildi.

01.05.2024 14:18
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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 5 Mayıs Pazar günü Ahlatcı Çorum FK ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor arasında oynanacak maçı, 7-15 yaş aralığındaki çocukların ücretsiz izleyeceği bildirildi.

Çorum FK'den yapılan yazılı açıklamada, Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak maçta 7-15 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz bilet tahsisi yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Giriş yapabilmeleri için Passolig kart başvurusu zorunludur. Maç günü stadyum gişelerinden Passolig kartlarını ibraz ederek güney kale arkası tribününden ücretsiz olarak bilet alabileceklerdir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK - ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Maçını 7-15 Yaş Aralığındaki Çocuklar Ücretsiz İzleyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahlatcı Çorum FK - ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Maçını 7-15 Yaş Aralığındaki Çocuklar Ücretsiz İzleyecek - Son Dakika
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