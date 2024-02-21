Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında evinde oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Sakatlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi olan Atakan Cangöz antrenmana katılmadı. Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı idmanla Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

21.02.2024 16:32  Güncelleme: 16:33
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü evinde Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Antrenmana sakatlığı nedeniyle tedavi için İstanbul'da bulunan Atakan Cangöz katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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