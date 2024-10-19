Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yarın Boluspor'a konuk olacak.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Atakan Cangöz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ligde ilk 8 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çorum FK'nin 10 puanı bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Ahlatcı Çorum FK Boluspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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