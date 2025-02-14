Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda lider Kocaelispor ile karşılaşacak.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Kart cezalısı futbolcunun bulunmadığı kırmızı-siyahlı ekipte tedavisine devam edilen Ahmethan Köse, Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.
Çorum FK, ligde 38 puanla 5. sırada bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Ahlatcı Çorum FK Kocaeli'nde Sahaya Çıkıyor - Son Dakika
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