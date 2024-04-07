Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, pozisyon üstünlüğü anlamında kazanmayı hak ettikleri bir maç oynadıklarını söyledi.

Özbalta, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, istedikleri skoru alma adına maça iyi başladıklarını, erken gelen golün ardından 4 net gol pozisyonu daha bulduklarını bildirdi.

Skora eşitliğin gelmesinin ardından oyunun iki takım arasında gidip geldiğini belirten Özbalta, "Pozisyon üstünlüğü açısından hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı diye düşünüyorum. Gerçekten çok net pozisyonlar vardı ama öbür taraftan da 1-1'den sonra net pozisyonları atamadığımızda bu skorun kabullenebilir bir skor olduğunu kabul edip yolumuza devam etmek zorundayız." dedi.

Oyuncularıyla gurur duyduğunu dile getiren Özbalta, "Çorum Futbol Kulübü çıktığı ilk senesinde hem temaşa, hem oyun anlamında iyi mücadelesi, oyuncuların birbirine olan bağlılığıyla Çorum şehrini, taraftarlarını memnun ediyordur diye düşünüyorum. Play-off hattı içindeyiz. Puan olarak da avantajımız var. Bütün emelimiz puan avantajımızı koruyarak bu hattın içinde kalabilmek. İnşallah bugün gelen taraftarın kat be kat geleceği maçlara daha sağlam hazırlanıp, taleplerine cevap verebilecek konuma gelmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaelispor cephesi

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise maçın hakkının beraberlik olduğunu bildirdi.

Ligde aynı puan ile aynı sırada yer alan iki takımın karşılaştığını hatırlatan Gürsel, "Ona yakışır da bir oyun oldu diye düşünüyorum. İki takımın da hedefleri var. Bu hedeflere gitmek için ligin artık son düzlüğüne girdik. Hafta içinde içeride kazandığımız güzel bir galibiyetten sonra bugün de buradan puanlar almak için gelmiştik ama maça baktığımızda maça daha ikinci dakikada yaptığımız kendi bireysel hatada golü kalemizde gördük. Çorum'da maça 1-0 geride başlamak kolay değil." şeklinde konuştu.

Erken gol nedeniyle maça moralsiz başladıklarını ancak ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü ele aldıklarına dikkati çeken Gürsel, beraberliği yakaladıktan sonra da gol pozisyonlarına girdiklerini ancak golü bulamadıklarını vurguladı.

Gürsel, şunları kaydetti:

"İlk yarıda da golü bulabilirdik ama bulamadık. İkinci yarıda da aynı istekli arzulu oyunumuzu devam ettirdik. İkinci yarıda gol geldi. Son dakikalarda maçta oyun gitti geldi. Biz de kazanabilirdik. Çorum da son dakikalarda atabilirdi. Oyunun hakkı bugün baktığımızda beraberlik gibi görünüyor. Biz geriden geldik. Bugün buradan bizim için 1 puan moral puanı oldu. Bayram öncesi bir puan bizim için moral oldu. Artık bundan sonraki haftalarda hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."