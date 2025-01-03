Ahlatcı Çorum FK Şanlıurfa Maçına Hazır

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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, maçla ilgili son taktikleri çalıştı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, otobüsle Merzifon'a hareket etti.

Buradan hava yoluyla İstanbul aktarmalı olarak Şanlıurfa'ya gidecek kafile, konaklayacağı otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Bu sezon topladığı 25 puanın 14'ünü deplasmanda elde eden Çorum ekibi, Şanlıurfaspor'u mağlup ederek ligin üst sıralarındaki yerini pekiştirmek istiyor.