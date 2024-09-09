Trendyol 1. Lig'in 5. haftasındaki Ahlatcı Çorum FK- Yeni Malatyaspor maçının Ankara'da oynanacağı bildirildi.
Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "14 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacağımız Ahlatcı Çorum FK müsabakası Ankara Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadesi kullanıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan maç programında da müsabakanın Aktepe Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Çorum FK - Yeni Malatyaspor Maçı Ankara'da - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?