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Ahlatlı öğrenci bilek güreşi yarışmasında birinci oldu - Son Dakika
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Ahlatlı öğrenci bilek güreşi yarışmasında birinci oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sametcan Sarıgül, Mardin'de düzenlenen Gençler Bilek Güreşi Bölge Yarışması'nda birinci oldu. Sarıgül, 9-11 Şubat tarihlerinde Konya'da yapılacak olan Bilek Güreşi Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Ahlatlı öğrenci bilek güreşi yarışmasında birinci oldu
11.01.2024 - 11:44,
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Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sametcan Sarıgül, Mardin'de düzenlenen Gençler Bilek Güreşi Bölge Yarışması'nda birinci oldu.

Ahlat ilçesindeki Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrenciler, bilek güreşi yarışmalarında büyük başarı elde ettiler. Mardin'de düzenlenen Gençler Bilek Güreşi Bölge Yarışması'nda Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Sametcan Sarıgül birinci, Veysel Gültaç ikinci ve Mert Marangoz ise beşinci oldu. Bölge yarışmasında birinci olan Sametcan Sarıgül, 9-11 Şubat tarihlerinde Konya'da yapılacak olan Bilek Güreşi Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafek Akgün öğrencilerin başarılarıyla gururlandıklarını belirterek, dereceye giren öğrencileri, antrenör hocaları ile okul idaresi ve öğretmenlerini tebrik etti. Akgün, Konya'da düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan Sametcan Sarıgül'e başarılar diledi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Ahlatlı öğrenci bilek güreşi yarışmasında birinci oldu - Son Dakika


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