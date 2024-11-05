Ahmed Kutucu\'nun Başarılı Performansı

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EYÜPSPOR'un milli futbolcusu Ahmed Kutucu, Süper Lig'in ilk 11 haftasında gösterdiği performansla dikkat çekti. 11 maçın tamamında ilk 11'de görev yapan 24 yaşındaki futbolcu; 4 gol, 5 asistlik performansıyla takımının en çok skor katkısı veren ismi oldu.

Süper Lig'deki ilk sezonunda Avrupa kupaları yarışına dahil olan Eyüpspor'da, takımın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmed Kutucu da gösterdiği performansla göz doldurdu. 11 maçın tamamın da ilk 11'de görev alan Ahmed, bu maçlar yaptığı 9 gol katkısıyla takımının en çok skor katkısı veren oyuncusu oldu. Ahmet Kutucu ayrıca yaptığı 5 asistle, asist krallığında ilk sırayı Sara ile paylaştı.

Sezonun ilk diliminde gösterdiği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da dikkatini çeken Ahmed Kutucu, Karadağ ve İzlanda ile oynanan maçların aday kadrosuna dahil edilmişti. İyi performansını sürdüren Ahmed Kutucu'nun Kasım ayında oynanacak Galler ve Karadağ maçlarında da aday kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

ARDA TURAN ÖZEL İLGİLENİYOR

Öte yandan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da Ahmed Kutucu ile yakından ilgileniyor. Ahmed Kutucu'nun hücum performansının daha da arttırması konusunda 24 yaşındaki futbolcuyla özel olarak ilgilenen Arda Turan, maçlardan sonra yaptığı görüşmelerde Ahmed Kutucu'ya eksikleri konusunda telkinlerde bulunuyor.