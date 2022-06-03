Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık görevine devam etmeyecek - Son Dakika
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Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık görevine devam etmeyecek

03.06.2022 22:52
Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık görevine devam etmeyecek

Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık süresinin Haziran ayında dolacağını ve 21 Haziran'da görevi yeni seçilecek başkana devredeceğini açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık süresinin Haziran ayında dolacağını ve 21 Haziran'da görevi yeni seçilecek başkana devredeceğini açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliğinin gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, vakıf olarak haziran ayı itibariyle seçimli genel kurul kararı aldıklarını aktardı. Görev süresinin haziran ayında tamamlanacağını da anlatan Ağaoğlu, TFF başkanlığı için adaylığını açıklayan Mehmet Büyükekşi'nin 200'e yakın delegenin imzasını aldığını, Büyükekşi'nin Türk futbolunun sorunlarını bildiğini belirtti. Mehmet Büyükekşi hakkında açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Futbolun bütün segmentlerinin, kalemlerinin sorunlarını bilen, içinde de yaşayan bir insan olarak planlarını ve projelerini aktardı. Mevcut başkanlar tarafından söyledikleri ilgiyle karşılandı. Hepimizin yaşadığı sorunlar. Daha sonra bütün başkanlar sırasıyla söz aldı, o yüzden toplantı biraz uzadı. Başkanlarımız sorunları ve çözüm yollarını, kulüp başkanlarının gözüyle, kendilerine ilettiler. Sürecin hayırlı olmasını, seçimlerin ülke futboluna, Türk sporuna hayırlı uğurlu olmasını temenni ederekten toplantıyı bitirdik" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, kulüp başkanlarından birisinin özellikle TFF olağan genel kurulu öncesi, yönetim kurulu değişeceğine göre etik olarak diğer kurulların da değişmesi gerektiğini rica ettiğini ve bunun için başkanlık seçimini takip eden gün veya hafta istifa ederek yeni başkanın elini rahatlatması gerektiği yönünde düşüncelerini ilettiğini de ifade etti. Ağaoğlu, kendilerinin de bunu ifade ettiklerini belirtti."TEK ADAY VARSA ORADA İŞLER ZOR DEMEKTİR"

Servet Yardımcı'nın TFF başkanlık adayı olup olmayacağıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını anlatan Ağaoğlu, bir gazetecinin Ali Koç'un, "TFF başkanlığına tek aday çıkması bizim ayıbımız" şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak ise, "O ifadesiyle neyi söylemiş olduğunu bilemem, yorum yapamayacağım. Federasyon başkanlığı yaptım, uzun zamandır da futbolun içindeyim. Tek aday varsa orada işler zor demektir. Eğer işler yolundaysa, idari sıkıntı yaşanmıyorsa, finansal sorun yoksa, öyle bir kurumda istifa da söz konusu olmaz. Birden fazla adayın ortaya çıkması da doğaldır ama tek bir aday çıkıyorsa, seçime 14 gün kalmasına rağmen başka adaş çıkmıyorsa, anlayın ki orada işler bir hayli zor demektir. Kolay kolay da kimse aday olma cesaretini gösteremiyor. Bu da doğaldır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Ahmet Ağaoğlu, 21 Haziran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık görevine devam etmeyecek - Son Dakika

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