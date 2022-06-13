Ahmet Ağaoğlu: Son derece verimli bir toplantı geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Ağaoğlu: Son derece verimli bir toplantı geçti

13.06.2022 18:01
Ahmet Ağaoğlu: Son derece verimli bir toplantı geçti

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "14 yabancı mı, 12 yabancı mı? Bunun bir an önce çözüme kavuşturulması lazım. Transfer limitleri konusunun da netleşmesi gerekiyor.

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "14 yabancı mı, 12 yabancı mı? Bunun bir an önce çözüme kavuşturulması lazım. Transfer limitleri konusunun da netleşmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Maslak ofiste gerçekleştirilen toplantı sonrası Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu ilk olarak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın bir toplantıya katılacakları için, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da uçağa yetişmesi gerektiği için toplantıdan erken ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle;"Biz perşembe akşamı kulüp başkanları olarak toplandık. Adaylık sürecinin sona ermesinin ardından Büyükekşi ile bir araya geldik. Acilen çözüm bekleyen sorunlarla alakalı olarak hem kendilerini bilgilendirmek hem de nasıl bir yol haritası izleyecekleriyle ilgili konuştuk. Kendisi futbol dünyasına uzak bir insan değil. Mevcut sorunları biliyor. Bizimle birlikte çözüm üretmek için oldukça yoğun mesai harcayan bir futbol adamı. Her konuda fikir birliğine vardık. Çözülmesi gereken üç ana başlık var. Birisi naklen yayın ihalesinin bir an önce sonuçlanması. Bir diğeri yabancı kuralı. Bugün Fenerbahçe Kulübü sezonu açtı. Çok yakın bir süre içerisinde ön eleme oynayacak. 14 yabancı mı, 12 yabancı mı? Bunun bir an önce çözüme kavuşturulması lazım. Transfer limitleri konusunun da netleşmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Toplantının neticesi, hemen hemen tüm sıkıntılarda fikir birliği içerisindeyiz. En önemlisi de futbol ailesi bir bütün. Seçilecek olan TFF başkanı ve yönetim kuruluna, aynı hassasiyetle, aynı paralelde destek olmadığımız takdirde, sağlıklı mesafe alınmasının pek mümkün olmayacağı konusunda hemfikiriz. Ben Kulüpler Birliği başkanı olarak bir değerlendirme yapacaksam, son derece verimli bir toplantı geçti.

8+3 kuralının en az bir sene daha devam etmesi gerekiyor. Ortadan kaldırılması yönünde bir talebimiz yok. Sadece 8+3 olarak değerlendirmeyin. 14 yabancı mı, 12 yabancı mı? Çözülmeyen bir problem olarak Sayın Büyükekşi başkan seçildiği takdirde bu talebimizi önünde olacak."

- İstanbul
YORUMLAR
500
Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı
Kaynak: DHA

Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: Son derece verimli bir toplantı geçti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:37:31. #1.13#
SON DAKİKA: Ahmet Ağaoğlu: Son derece verimli bir toplantı geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement