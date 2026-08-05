Ahmet Arel Barut Avrupa Dördüncüsü - Son Dakika
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Ahmet Arel Barut Avrupa Dördüncüsü

Ahmet Arel Barut Avrupa Dördüncüsü
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Tekirdağlı yelkenci Barut, Polonya'da Avrupa dördüncüsü oldu, Avrupa Takım Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Tekirdağlı milli yelkenci Ahmet Arel Barut, Polonya'da elde ettiği başarının ardından gözünü Avrupa Takım Şampiyonası'na çevirdi.

Polonya'nın Gdynia kentinde 24-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2026 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 13 yaşındaki Tekirdağ Yelken Spor Kulübü sporcusu, erkekler kategorisinde yarışan 170 sporcu arasında Avrupa dördüncüsü oldu.

Yaklaşık 7 yıldır yelken sporu yapan Barut, AA muhabirine, elde ettiği derecenin kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını belirten Barut, "Bu benim için gurur verici bir başarıydı. Türk bayrağını en yükseklerde görmek beni mutlu etti." dedi.

Ekim ayında İtalya'da düzenlenecek Avrupa Takım Şampiyonası'na hazırlandıklarını ifade eden Barut, milli takıma seçilerek organizasyonda şampiyonluk yaşamak istediğini dile getirdi.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Antrenörü Berk Uzel de Barut'un Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde ettiğini belirterek, Türk Milli Takımı'nın organizasyonda Avrupa'nın en iyi ikinci takımı olduğunu söyledi.

Uzel, "Sporcularımız bayrağımızı gururla temsil etti. İstiklal Marşı'mızı söylediler. Onur duyduk." ifadelerini kullandı.

Avrupa Takım Şampiyonası hazırlıklarının sürdüğünü belirten Uzel, güçlü rakiplere rağmen Türkiye'nin organizasyonun favorileri arasında yer aldığını, hedeflerinin ise Avrupa şampiyonluğu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Arel Barut Avrupa Dördüncüsü - Son Dakika

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