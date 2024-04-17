Ahmet Ayık: Güreşte şampiyon olmanın sırrı fedakarlık

Spor

- Asrın güreşçisi Ahmet Ayık, şampiyon olmanın sırrını açıkladı!

Ahmet Ayık: "Çok fedakarlık istiyor"

SİVAS - Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu ve Dünya Güreş Birliği eski Asbaşkanı Ahmet Ayık, güreşte şampiyon olmanın sırrını açıkladı ve gençlere mesaj verdi. Ayık, "Sporun kuralları gereği neyse onları yerine getireceksin şampiyon olmak için. Bizim sporumuz ağır bir spor, zor bir spor. Fedakarlıkların hepsini yapacaksın ve de şampiyon olacaksın" dedi.

U15 Serbest-Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası için Sivas'a gelen Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu ve UWW eski Asbaşkanı Ahmet Ayık, İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulundu.

Düzenlenen şampiyonanın kendisinin adının verilmesinden dolayı mutluluğunu ifade eden Ayık, "Sivas güreş için özel bir kent. Ben hem Sivaslı olarak hem de bir sporcu olarak Sivas'ı anmadan geçemeyeceğim. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yer Sivas. 3 olimpiyat şampiyonu Türkiye'de sadece Sivas'ta var. Bunlar çok özel şeyler. Bu özelliğin içinde de U15 Türkiye Şampiyonası'na benim adımı vermeleri çok güzel. Yeni bir salon, Allah devletimize zeval vermesin. Avrupa'da bile böyle salonlar yok. 4 tane minder serilebilen bir salon. İnşallah Sivas'ımıza bir Avrupa şampiyonası veya şampiyonlar turnuvası, Avrupa şampiyonasından da daha kaliteli, daha seviyeli şampiyonlar turnuvasını buraya almak lazım. Dünyanın en iyi güreşçilerini buraya getirip, burada güreştirip, hemşerilerimize seyrettirmek gerekiyor. İnşallah muvaffak oluruz. Federasyonumuza söyleriz. Valimiz, İl Müdürümüz işe gayet teşvikler, arzu ediyorlar. Biz yardımcı oluruz. Ben uluslararası federasyona, eski asbaşkan olarak söylerim orada arkadaşlarıma. Mutlaka buraya bir güzel şampiyona verdiririz ve yapılır Sivas'ta. Gençler çok iyi burada. Çok iyi görünüyor. Organizasyon da çok güzel" ifadelerini kullandı.

"Çok fedakarlık istiyor"

Güreşte, Türkiye'nin nasıl daha iyi olabileceği yönünde gelen bir soruya Ayık, "Çok çalışmayla olur bu işler. Ben hep söylerim, Napolyon'un para para dediği gibi bu iş çalışmayla olur. Çalışacaksın, çalışacaksın. Spor yaptığımız yıllarda, benim günlük çalışmam ortalama 5-6 saatti. Toplama vurduğun zaman yıllık bin 200, bin 300 saatin altında çalışırsan şampiyona hayal gibi olur. Ancak oraları tutturur ve onun üstüne çıkarsan şampiyonlukta iddialı olursun. Çok çalışacaksın, iyi çalışacaksın. Sporun kurallarına riayet edeceksin. Çalışırken uykunu iyi uyuyacaksın. İyi besleneceksin. Sporun kuralları, gereği neyse onları yerine getireceksin şampiyon olmak için. Bizim sporumuz ağır bir spor, zor bir spor. O bakımdan çok fedakarlık istiyor. O fedakarlıkların hepsini yapacaksın ve de şampiyon olacaksın, bu kadar basit" yanıtını verdi.

"Sivas'tan yine şampiyon çıkar"

Son olarak Sivas'tan yine şampiyonların çıkacağına inandığını vurgulayan Ahmet Ayık, "İddialı olan, şampiyon olmak isteyen arkadaşlarımız çok çalışmalı ve şampiyon olmalı. Sivaslı hemşerilerime söylüyorum, Sivas'a söylüyorum. Sivas Yiğido memleketi, yiğitlerin yatağı. Bu genç kardeşlerimiz ve eski ağabeylerine baksınlar, bizden önceki ağabeylerine. 3 olimpiyat şampiyonu Sivas'tan çıktı. Sebahattin dünya şampiyonu, Arif Kama Avrupa şampiyonu oldu. Taha var, Hamza var. Daha önce Ali Özdemir vardı; bizim hocalarımız, büyüklerimiz. Mustafa Çakmak vardı, ilk Balkan şampiyonu olan bir adam. O bakımdan göl yeri susuz kalmaz. Buradan Sivas'tan yine şampiyon çıkar, yeter ki iyi çalışın gençler" diye konuştu.