Ahmet Çakar'dan bomba derbi tahmini: İlk golü Galatasaray atar ama... - Son Dakika
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Spor

Ahmet Çakar'dan bomba derbi tahmini: İlk golü Galatasaray atar ama...

Ahmet Çakar\'dan bomba derbi tahmini: İlk golü Galatasaray atar ama...

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında dikkat çeken bir tahminde bulundu. Çakar, derbinin ilk golünün Galatasaray'dan geleceğini ancak mücadelenin berabere sonuçlanacağını öne sürdü.

19.09.2024 12:22
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Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanacak derbi hakkında dikkat çeken derbi tahmin yaptı.

"BERABERE BİTER"

Ahmet Çakar derbiye dair yaptığı yorumda, "Bence derbinin ilk golünü Galatasaray atar ama müsabaka da berabere biter" sözlerini kullanarak tahminde bulundu.

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği zorlu karşılaşma 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Ahmet Çakar, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar'dan bomba derbi tahmini: İlk golü Galatasaray atar ama... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Bayram ÖZSOY:
    fenerimin bu saatten sonra kimseye merhameti olmaz 73 100 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    Cimbom ilk gölü atarsa gersinide saplar hiç şüphen olmasın ;) 106 59 Yanıtla
  • My World:
    sana Sevilla eşlesmesi tahminin için etek giydiren takım için hala tahminde mi bulunuyorsun :) 61 5 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Bu yine boş konuştu :) 33 6 Yanıtla
  • Serkan Beyhan:
    Kendi kalesine atar yediği baskıdan doğru 12 19 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Cimbom biri atarsa besten assagi birakmaz 19 11 Yanıtla
  • Ali Vural:
    Hemşehrim : -Lütfen ! Sakin ol ! - Kâhinlige & Fâlcılığa heves etme. yarını kuşkûsuz’ki ; Allah(c.c)bilir & bildirilenler peygamberleri bilir ! - Henüz maç oynanmadan : 2’gün gündemde & revâçta olacağım diye ; Gerek yok bunlara ? - Skor muhtemel : Ters çıkacaktır o’zaman insanların gözünde : İtibârınız zarâr görecektir ? 9 6 Yanıtla
  • Alpi:
    En son kehanette bulunduğunda boynuna sarı piton doluyordu!!!… 7 2 Yanıtla
  • jackal insomnia:
    2/0 yani?? 5 3 Yanıtla
  • Onur ÜNAL:
    iddia oynasın 6 1 Yanıtla
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