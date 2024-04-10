Son dönemlerde çalkantılı bir süreçten geçen Türk futbolunda yakın zamanda bahis skandalının patlak vereceğini öne süren Ahmet Çakar, FIFA'nın bu durumdan haberdar olduğunu ifade etti.
FIFA tarafından yakın zamanda Türk liglerine bir operasyon yapılacağını belirten Çakar, yapılan operasyonlar sonrasında tutuklamalar olabileceğini iddia etti.
İşin içinde hakemlerin de olduğunu vurgulayan Ahmet Çakar, "Murat Sancak bunu zaten belgeleriyle açıkladı. Küçük kasabalarda oynanan maçlarda hakemleri birileri tutuyor veya o maça atıyor. En az 5 sarı kart isteyip, beraberlik talebinde bulunuyorlar. Bu yaklaşık 30 kat para kazandırıyor. Büyük bir çete söz konusu" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Spor › Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak - Son Dakika
THY Euroleague'de 34. ve son hafta heyecanı yarın ve 12 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. A. Efes, Kızılyıldız ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise Olympiakos'a konuk olacak. Panathinaikos ise ALBA Berlin'i ağırlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final turu, Fenerbahçe'nin deplasmanda Yunan ekibi Olimpiakos ile yapacağı maçla başlayacak. Çeyrek final ilk maçları TSİ 19.45'te başlayacak ve rövanş müsabakaları 18 Nisan'da yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Liverpool - Atalanta, Benfica - Marsilya, Milan - Roma ve Bayer Leverkusen - West Ham United maçları TSİ 22.00'de İstanbul'da gerçekleşecek.
Para Halter Dünya Kupası'nda gümüş ve bronz madalya kazanan Sibel Çam, omurilik felci sonucu tekerlekli sandalyeye bağımlı kalmış olmasına rağmen halter sayesinde önemli başarılar elde etti. Şimdi ise Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanma hedefiyle yoğun bir şekilde çalışıyor.
Türkiye şampiyonlukları bulunan milli atlet Doğukan Kilcioğlu, uluslararası arenadaki ilk altın madalyasını Balkan Şampiyonası'nda kazanmayı hedefliyor. Antrenörüyle birlikte çalışmalarını sürdüren Kilcioğlu, Mayıs ayındaki deneme yarışları ve Balkan Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde etmek istiyor. Uzun vadede hedeflerinin ise Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda madalya kazanmak olduğunu belirten Kilcioğlu, her yıl performansını geliştirerek ilerlediğini ifade etti.
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