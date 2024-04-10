Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak - Son Dakika
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Spor

Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak

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Yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren spor yorumcusu Ahmet Çakar, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Çalkantılı bir süreçten geçen Türk futboluna yakın zamanda FIFA'nın bir operasyon yapacağını öne süren Çeker, "Sonrasında tutuklamalar olacak" dedi.

10.04.2024 11:38  Güncelleme: 11:47
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Son dönemlerde çalkantılı bir süreçten geçen Türk futbolunda yakın zamanda bahis skandalının patlak vereceğini öne süren Ahmet Çakar, FIFA'nın bu durumdan haberdar olduğunu ifade etti.

"YAKIN ZAMANDA OPERASYON YAPILACAK"

FIFA tarafından yakın zamanda Türk liglerine bir operasyon yapılacağını belirten Çakar, yapılan operasyonlar sonrasında tutuklamalar olabileceğini iddia etti.

"BÜYÜK BİR ÇETE SÖZ KONUSU"

İşin içinde hakemlerin de olduğunu vurgulayan Ahmet Çakar, "Murat Sancak bunu zaten belgeleriyle açıkladı. Küçük kasabalarda oynanan maçlarda hakemleri birileri tutuyor veya o maça atıyor. En az 5 sarı kart isteyip, beraberlik talebinde bulunuyorlar. Bu yaklaşık 30 kat para kazandırıyor. Büyük bir çete söz konusu" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Çakar\'dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak

Ahmet Çakar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali Arat: bugune kadar attigin ne tuttu ki ahmet cakar. bir kere tutuklama yetkisi ya da operasyo. yetkisi fifa da degil. kaldi ki fifa buraya karismaz karisamaz. he yapilirsa turk yargisi var fifa kim oluyor. yandi son dakika penalti hissiyatimsilar o zaman 33 16 Yanıtla Mehmet gönül: Operasyon yapılacak deyince kendileri gelip burada operasyon yapmayacak tabiki senin gstff fifaya üye olduğu için başkan olarak onlar yapılması gerekeni senin iç işleri bakanlığına bildirecek anladınmı penaltımsı salata saray 23 12 Ali Arat: yanilmiyorsam sikebahce zamaninda da gelmediler. sadece yaptirim yapabilir cahilmisin mg 12 21
  • Ali Arat: sen biliyorsan herkes biliyordur ahmet cakar 21 2 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Ali arat,şikebahçe dediğin 3 temmuzda konu Fenerbahçe degil ülke elden gidiyor derken bu kansızlarla savaşırken fetösaray ise ellerini ovuşturuyordu.ayrıca biz şike davalarından beraat ettik.aç yatgıtay kararlarına bak 11 9 Yanıtla
  • Uğur Yazıcı: Yahu en büyük operasyoncu sizlersiniz.Çekin elinizi Türk Futbolundan.. 5 2 Yanıtla

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