Ahmet Çakar\'dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak

Ali Arat:

bugune kadar attigin ne tuttu ki ahmet cakar. bir kere tutuklama yetkisi ya da operasyo. yetkisi fifa da degil. kaldi ki fifa buraya karismaz karisamaz. he yapilirsa turk yargisi var fifa kim oluyor. yandi son dakika penalti hissiyatimsilar o zaman

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Mehmet gönül: Operasyon yapılacak deyince kendileri gelip burada operasyon yapmayacak tabiki senin gstff fifaya üye olduğu için başkan olarak onlar yapılması gerekeni senin iç işleri bakanlığına bildirecek anladınmı penaltımsı salata saray 23 12