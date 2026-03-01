Ahmet Çakar\'dan Galatasaray\'ın Fatih Terim\'e yaptığı sansür hakkında olay iddia

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın retro forma tanıtımı için paylaştığı videoda Fatih Terim'in fotoğrafının bir parmak tarafından kapatılıp daha sonra yeniden paylaşılması ile ilgili konuşarak çarpıcı bir iddiada bulundu.

''GALATASARAY KASTEN YAPTI''

Galatasaray'ın bu olayı kasten yaptığı iddia eden Ahmet Çakar, ''Yemeyin bunları, pazarlama tekniği. Kasten Fatih Terim'in yüzü kapatılıyor. Galatasaray taraftarı ayağa kalkıyor 30 milyon. Sonra 'pardon' diyorlar. Fatih Terim'in fotoğrafını koyuyorlar. Ne öğrenmiş oldu Türk toplumu ve Galatasaray? Yeni forması çıkıyor. Ah be dünya… Reklam yaptılar. Eski nostaljik formaların basılması, bundan daha güzel reklam olamaz.'' ifadelerini kullandı.